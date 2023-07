JAM SESSION animée par FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris, 4 septembre 2023, Paris.

Le lundi 04 septembre 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Du 27 juillet au 11 septembre, le #FestivalEstivalDeJam #17 accueille 200 musiciens pour passer avec vous un été mémorable au Baiser Salé !

François Constantin percus/lead, Jeanne Michard sax, Damian Nueva basse, Lucas Dauchez batterie

Depuis plus de trente ans, François Constantin gère d’une main de maître la fameuse Jam du lundi soir au Baiser Salé ! Chaque semaine il invite des musiciens débutants, amateurs ou confirmés pour des joutes musicales intenses !

Pour cette nouvelle soirée de Festival, il invite la saxophoniste Jeanne Michard pour une jam aux accents latins et afro-cubains ! C’est à la suite de trois voyages en Amérique Latine à Cuba et à New York ainsi que des rencontres faites dans différents projets que Jeanne Michard concrétise son envie d’imaginer un répertoire en accord avec ses influences premières : le jazz et la musique latine et afro-cubaine. Ses mélodies racontent des histoires, des rêveries, des songes…

Après une heure de concert autour de ses compositions, place à la JAM !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

JAM SESSION animée par FRANÇOIS CONSTANTIN