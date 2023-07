JAM SESSION animée par FRANÇOIS CONSTANTIN – Hommage à WES MONTGOMERY Le Baiser Salé Paris, 21 août 2023, Paris.

Le lundi 21 août 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Du 27 juillet au 11 septembre, le #FestivalEstivalDeJam #17 accueillent 200 musiciens pour passer avec vous un été mémorable au Baiser Salé !

François Constantin percus/lead, Hugo Lippi guitare, William Brunard cbasse, Mourad Benhammou batterie

Lorsqu’il décide d’acheter sa première guitare à l’âge de 20 ans, Wes Montgomery avait-il prévu de totalement révolutionner l’instrument ? On ne le saura pas, mais en revanche, on a la certitude que le natif d’Indianapolis, fut aussi un splendide compositeur, avec des morceaux iconiques comme « West Coast Blues », « Full House », « Four on Six » …

Pour cette jam en hommage à ce guitariste de génie, François Constantin s’entoure de musiciens hors normes !

Le guitariste franco-anglais Hugo Lippi swingue entre Bop et Manouche. Compagnon de route d’Eric Legnini, Christian Escoudé ou Alain Jean-Marie, il a également joué aux côtés de Melody Gardot ou Christian McBride. En 2020, il reçoit le titre d’Artiste de l’année par l’Académie du jazz pour son album « Confort Zone », confectionné à New-York avec Fred Nardin notamment.

Jeune artiste virtuose multi-instrumentiste de génie, William Brunard s’est rapidement démarqué par son talent dont le potentiel semble infini… jusqu’à être remarqué par l’élite du jazz français aux côtés des ténors du jazz que sont Birelli Lagrène et Angelo Debarre.

Désigné en 2021 comme « l’un des meilleurs batteurs actuels dans le domaine du bop et du hard bop » par Jazz Magazine, Mourad Benhammou impressionne par sa musicalité exceptionnelle, son swing sans pareil et son implacable efficacité.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

JAM SESSION animée par FRANÇOIS CONSTANTIN – Hommage à WES MONTGOMERY