JAM SESSION animée par FRANÇOIS CONSTANTIN – Hommage à HERMETO PASCOAL Le Baiser Salé Paris, 30 août 2023, Paris.

Le jeudi 31 août 2023

de 21h00 à 02h00

Le mercredi 30 août 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Du 27 juillet au 11 septembre, le #FestivalEstivalDeJam #17 accueillent 200 musiciens pour passer avec vous un été mémorable au Baiser Salé !

François Constantin percus/lead, Emilie Calmé flûte, Philippe Baden Powell piano, Mathias Cavani basse, Luiz Augusto Cavani batterie

La fin des vacances commence à se faire ressentir, mais au Baiser Salé on continue d’avoir chaud ! François Constantin nous a pris un billet direction le Brésil pour surfer sur l’incroyable musique de Hermeto Pascoal, compositeur et multi-instrumentaliste brésilien. Son style unique qui mélange différents genres musicaux et instruments, créent une expérience auditive exceptionnelle ! Pour l’occasion, François Constantin invite la flûtiste Emilie Calmé aux multiples inspirations, le pianiste « qui rappelle au reste du monde qu’il y a une nouvelle force musicale puissante émanant du Brésil » Philippe Baden Powell, le bassiste Mathias Cavani et le batteur de Tania Maria Luiz Augusto Cavani.

Que calor !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

