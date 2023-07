JAM SESSION animée par FRANÇOIS CONSTANTIN – Hommage à ETTA JAMES Le Baiser Salé Paris, 24 août 2023, Paris.

Le jeudi 24 août 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Du 27 juillet au 11 septembre, le #FestivalEstivalDeJam #17 accueillent 200 musiciens pour passer avec vous un été mémorable au Baiser Salé !

François Constantin percus/lead, Gildaa voix/percus, Antonin Fresson guitare, Samuel F’Hima basse, Vincent Tortiller batterie

Sa voix formidable a tonné dès l’aube des années 1960, sa vie a été tumultueuse, son émancipation, douloureuse. Indestructible en dépit des épreuves, Etta James a laissé sa marque dans la légende du rhythm’n’blues. À l’occasion du Festival Estival de Jam, François Constantin lui rend hommage avec la voix majestueuse de Camille Constantin (Gildaa) ! Avec un répertoire varié allant du R&B aux ballades en passant par le jazz et la soul, Etta James a enflammé les scènes musicales pendant plus de six décennies. Avec son équipe, le percussionniste nous invite à (re)découvrir l’héritage musical intemporel qu’elle a laissé.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

