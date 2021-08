Paris Le Baiser Salé Paris JAM SESSION ANIMÉE PAR FELIX TOCA Le Baiser Salé Paris Catégorie d’évènement: Paris

JAM SESSION ANIMÉE PAR FELIX TOCA Le Baiser Salé, 6 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 6 août 2021

de 21h à 1h30

Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et colorées au Festival Estival de Jam, du 22 juillet au 2 septembre. #FestivalEstivalDeJam #15 Félix Toca, bassiste passé sur les bancs de l’école du chanteur Benny Moré, asticote de façon très jazzy des rythmes afro-cubains et caribéens. Originaire de la Havane, il a étudié à l’Instituto de Superacion Profesional. Arrivé en France en 1999, il enregistre avec Deldongo, Ricardo Torres, Jose Luis Estrada, Laurent Hounsavi… Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit. Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale

Date complète :

2021-08-06T21:00:00+02:00_2021-08-07T01:30:00+02:00

