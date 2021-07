Paris Le Baiser Salé Paris JAM SESSION ANIMEE PAR DHARIL ESSO « SPÉCIALE LAURYN HILL » Le Baiser Salé Paris Catégorie d’évènement: Paris

JAM SESSION ANIMEE PAR DHARIL ESSO « SPÉCIALE LAURYN HILL » Le Baiser Salé, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 21h à 1h30

Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales festives au Festival Estival de Jam, du 17 juillet au 2 septembre 2021, chaque soir dès 21h00 en entrée libre. Line-up à venir… Avec plus de 18 millions de copies vendues à travers le monde, « The Miseducation of Lauryn Hill » est de ces albums qui font consensus dans l’univers de la soul & du Hip-Hop. Un an après la dissolution des Fugees en 1997, Lauryn Hill sort son unique album à ce jour : elle modernise la musique gospel, fait entrer dans une ère nouvelle la soul/R&B et dépeint avec une franchise sans précédent la réalité des femmes noires aux Etats-Unis. Dharil Esso s’empare de son répertoire pour une jam aux accents afro ! Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales festives au Festival Estival de Jam, du 17 juillet au 2 septembre 2021, chaque soir dès 21h00 en entrée libre. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit. Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

