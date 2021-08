JAM SESSION ANIMEE PAR DHARIL ESSO – Spéciale JILL SCOTT Le Baiser Salé, 14 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 août 2021

de 21h à 1h30

Le dimanche 15 août 2021

de 21h à 1h30

Après Amy Winehouse, Lauryn Hill et Knower, Dharil Esso continue de nous surprendre avec des jam sessions aux sonorités multiples et aux mille couleurs. Bienvenue dans l’univers de Jill Scott !

Jesse Elsa (14) / India (15) voix, Thomas Salvatore piano, Ranto Aniavo basse, tbc guitare, Dharil Esso batterie/lead

Rythme soul, une âme R&B particulière et une voix chaleureusement jazzy. A travers des textes bien choisis, la chanteuse américaine emmène son public vers un voyage de poésie, un endroit où les mots se fusionnent parfaitement avec les sons.

Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales festives et colorées au Festival Estival de Jam, du 22 juillet au 2 septembre. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale0142333771

Date complète :

