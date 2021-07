Paris Le Baiser Salé Paris JAM SESSION ANIMEE PAR DHARIL ESSO-HOMMAGE À AMY WINEHOUSE Le Baiser Salé Paris Catégorie d’évènement: Paris

JAM SESSION ANIMEE PAR DHARIL ESSO-HOMMAGE À AMY WINEHOUSE Le Baiser Salé, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 21h30 à 1h30

conso

Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales festives au Festival Estival de Jam, du 17 juillet au 2 septembre 2021, chaque soir dès 21h00 en entrée libre. Line-up à venir… “Sinatra c’est Dieu”, c’est la phrase qu’elle a écrite au marqueur sur les fesses de son jean. Elle avait 17 ans. En 2003, Amy Winehouse enregistre son premier album qu’elle intitule “Frank”, en hommage à Sinatra donc. En 2006, elle va donner naissance à l’album “Back to Black” qui fera d’elle une star mondiale… Une voix qui s’inscrit dans la lignée des grands chanteurs de jazz, de Billie Holiday à Sarah Vaughan, en passant par Dinah Washington, Amy Winehouse, a marqué les années 2000 par son timbre et son érudition musicale. Dharil Esso, batteur et fils de musiciens, a déjà attiré l’attention de nombreuses pointures tel qu’Etienne Mbappé, Alune Wade, Ray Lema… Musiciens au jazz cosmopolite, n’hésitez pas, cette jam est faite pour vous ! Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales festives au Festival Estival de Jam, du 17 juillet au 2 septembre 2021, chaque soir dès 21h00 en entrée libre. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771 Concerts -> Jazz Étudiants;Les Nuits;Musique;En famille

Date complète :

2021-07-30T21:30:00+02:00_2021-07-31T01:30:00+02:00

DE

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris