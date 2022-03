Jam Session animée par Caloé Le Baiser Salé, 22 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 22 mai 2022

de 21h00 à 00h00

gratuit sous condition

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots.

Dinah Washington, surnommée la Queen of the blues, reste l’une des voix les plus remarquables des années 1950. La chanteuse interprète des titres de blues pur, de blues harmonisé, et des standards parmi les plus célèbres (« Ain’t Misbehavin », « Willow Weep For Me », « The Man I Love »)

Elle est une fervente admiratrice d’Ella Fitzgerald et étudie le “scat” avec précision et technique pour le maîtriser à sa manière.

Toujours entourée d’excellents musiciens, elle se produit en France et à l’étranger.

Caloé a joué dans de nombreux endroits comme le Tribeca Arts Center de New York, le Zinco Jazz Club de Mexico City, la salle Cosmopolite de Oslo, le Fashing Jazz Club de Stockholm et différents festivals européens.

Caloé voix, Julian Leprince Caetano piano, Florent Allirot cbasse, Olivier Robin batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert;Musique

Date complète :

