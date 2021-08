JAM SESSION ANIMÉE PAR CALOÉ – “HOMMAGE À NINA SIMONE” Le Baiser Salé, 19 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 septembre 2021

de 21h30 à 1h30

conso

Pour cette jam, Caloé rend hommage à Nina Simone, une des plus grandes chanteuses de jazz de l’histoire et figure emblématique du jazz vocal.

Caloé voix/lead, Daniel Gassin piano, Olivier Robin batterie, Leila Soldevila cbasse

“Une petite claque”, Jazz News

“Caloé est l’une des plus réjouissantes révélations de ces dernières saisons”, Jazz Magazine

“Une potion magique capable de nous rafraichir durant l’été et nous réchauffer pendant l’hiver”, Batteur Magazine

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots. Pour cette jam, Caloé rend hommage à Nina Simone, une des plus grandes chanteuses de jazz de l’histoire et figure emblématique du jazz vocal. Son style original est connu pour être issu de la fusion de chansons gospel et pop avec la musique classique. Nina Simone est une grande source d’inspiration pour les musiciens d’aujourd’hui, et pour nous !

Elle est une fervente admiratrice d’Ella Fitzgerald et étudie le “scat” avec précision et technique pour le maîtriser à sa manière.

Toujours entourée d’excellents musiciens, elle se produit en France et à l’étranger.

Caloé a joué dans de nombreux endroits comme le Tribeca Arts Center de New York, le Zinco Jazz Club de Mexico City, la salle Cosmopolite de Oslo, le Fashing Jazz Club de Stockholm et différents festivals européens.

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/home

Concerts -> Jazz Étudiants;Les Nuits;Musique;En famille

Date complète :

2021-09-19T21:30:00+02:00_2021-09-20T01:30:00+02:00

Monsieur G.