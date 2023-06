JAM SESSION animée par CALOÉ – Hommage à HENRI SALVADOR Le Baiser Salé Paris, 7 août 2023, Paris.

Le mardi 08 août 2023

de 21h00 à 02h00

Le lundi 07 août 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Du 27 juillet au 11 septembre, le #FestivalEstivalDeJam #17 accueillent 200 musiciens pour passer avec vous un été mémorable au Baiser Salé !

Caloé voix + guests

Passionné de musique aux multiples carrières, Henri Salvador humoriste puis soldat et finalement chanteur émérite, figure d’ailleurs dans le Dictionnaire du Jazz ! Il fonde les labels « Disques Salvador » et « Rigolo », chante « Une chanson douce », se lie d’amitié et compose avec Boris Vian notamment. Le Baiser Salé se transforme en « Jardin d’Hiver » pour une jam animée par Caloé, l’une des plus réjouissantes révélations de ces dernières saisons selon Jazz Magazine !

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots. Fervente admiratrice d’Ella Fitzgerald elle étudie le « scat » avec précision et technique pour le maîtriser à sa manière. Toujours entourée d’excellents musiciens, elle se produit en France et à l’étranger. Caloé a joué dans de nombreux endroits comme le Tribeca Arts Center de New York, le Zinco Jazz Club de Mexico City, la salle Cosmopolite de Oslo, le Fashing Jazz Club de Stockholm et différents festivals européens.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

