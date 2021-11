Genève AMR / Sud des Alpes Genève jam session AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

jam session AMR / Sud des Alpes, 9 novembre 2021, Genève. jam session

du mardi 9 novembre au mardi 14 décembre à AMR / Sud des Alpes

La traditionnelle Jam Session est de retour !

Entrée libre

Sud des alpes AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T21:00:00 2021-11-09T23:00:00;2021-11-16T21:00:00 2021-11-16T23:00:00;2021-11-23T21:00:00 2021-11-23T23:00:00;2021-11-30T21:00:00 2021-11-30T23:00:00;2021-12-07T21:00:00 2021-12-07T23:00:00;2021-12-14T21:00:00 2021-12-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève