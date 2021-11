Jam Session – Ambient / Ameriek La Condition Publique, 19 novembre 2021, Roubaix.

Jam Session – Ambient / Ameriek

La Condition Publique, le vendredi 19 novembre à 18:00

C’est le retour des Jam Sessions (évènement gratuit) ! Le vendredi 19/11 on se retrouve pour une jam ambient de 18 à 20h. Accompagnés par Ameriek, prenez le contrôle de sons éthérés et atmosphériques pour un moment de détente et de partage. On ne le rappelle jamais assez, les Jams sont ouvertes à tous, débutants comme professionnels. Nous avons prévu pleins d’outils pour vous rendre l’expérience la plus intuitive et fun possible.

Gratuit

On se retrouve pour une jam ambient ! Acccompagnés par Ameriek, prenez le contrôle de sons éthérés et atmosphériques pour un moment de détente et de partage.

La Condition Publique 14 place Faidherbe, Roubaix Roubaix Est Nord



