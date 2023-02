Jam Session After Ski LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Jam Session After Ski 24 Avenue du Tourmalet LA MONGIE La Yunta Bagnères-de-Bigorre

2023-02-22 18:00:00

LA MONGIE 24 Avenue du Tourmalet

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrenees Guitares, Bass, Cajron, Ukulélé sont à la disposition de celles et ceux qui souhaiteront monter sur scène ! Avis aux musiciens-musiciennes, aux chanteurs-chanteuses et aux amateurs-amatrices de musiques, rendez-vous à La Yunta pour une Jam Session After Ski à partir de 18h00. +33 6 95 62 51 30 LA MONGIE 24 Avenue du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre

