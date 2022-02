Jam-session à Laon ! Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne Ou comment assister à un concert où tous les genres musicaux s’expriment en toute liberté au gré de l’impro et des rencontres informelles entre musiciens…

contact@loisirsetculture.com +33 3 23 23 27 79 http://www.loisirsetculture.com/

