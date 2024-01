Jam-session à Laon ! Laon, jeudi 1 février 2024.

Jam-session à Laon ! Laon Aisne

Bonne ambiance, du rock, c’est gratos, vive la Jam de l’Escal à Laon !

« Faire un bœuf », on connaît la musique à Laon, même si ces sessions n’ont pas lieu en haut de la cathédrale, mais au sein des locaux de l’ESCAL qui accueillent ces joyeux mix musicaux qui font se rencontrer musiciens et styles variés ! Et ce soir, place à Dolmen !

Alors venez nombreux à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois (ESCAL) de Laon à partir de 21h…0 .

63 rue Sérurier

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France escal@loisirsetculture.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 21:00:00

fin : 2024-02-01



