Jam Session à la Malterie !

La malterie, le mercredi 4 mai à 21:00

En première partie de la jam session, Letizia Morelli, professeure de chant jazz au conservatoire présentera un atelier axé sur le jazz vocal. Agnès, Emma et Myriam vous interpréteront 2 œuvres pour 3 voix harmonisées avant de prendre, chacune, une place de soliste au sein du quartet qui les accompagnera pour l’occasion. Un répertoire riche et varié, du bop à la bossa nova en passant par le jazz fusion, vous fera découvrir le jazz vocal dans tous ses états : **_Corcovado,_** Tom Jobim _**Dare The Moon,**_ The New York Voices _**Interplay, Bill Evans**_ / Judie Niemack _**Devil May care, Bob Dorough**_ / T. Kirk _**Yardbird Suite,**_ Charlie Parker / Carmen Mc Rae / Bob Dorough Agnès Bloquiau, Myriam El Ouartassi, Emma Prat : chant Joseph Bertholet : piano Nicolas François : guitare Victor Philippe : basse électrique / contrebasse Tristan Orins : batterie La première partie sera ensuite suivie de la Jam ouverte à tout musicien amateur.

Entrée gratuite

Ouverte aux élèves du département Jazz, aux musiciens amateurs, et à tout public avide de jazz !

La malterie 250 bis, boulevard Victor Hugo lille Lille Wazemmes Nord



