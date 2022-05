Jam Session

2022-05-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-12 00:00:00 00:00:00 Annonce à tous les musiciens : Sans public, pour laisser la place aux plus timides et moins expérimentés.

Les pros sont les bienvenus aussi ! Ramène tes grilles d’accords préférées, ta bienveillance pour bonne ambiance au rendez-vous ! Annonce à tous les musiciens : Sans public, pour laisser la place aux plus timides et moins expérimentés.

