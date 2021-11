Jam O’ZINC – Jean Jacques Elangué Quartet O’Zinc, 26 novembre 2021, Marseille.

Inauguration d’un nouveau Rendez-Vous Jazz Club par le Jam Hors Les Murs avec le grand saxophoniste et ami Jean-Jacques Elangué en quartet amical et rageur . Le Jam O’Zinc c’est la rencontre entre Henri Fiore, John Massa du Jam et Patrick Rebai, restaurateur et propriétaire du O’Zinc Marseille : Ce dernier a créé en début 2021 au dessus de son restaurant un espace-club magnifique, avec scène et piano, prêt à recevoir le public et le Jam orphelin de son club de la rue des trois rois … Retrouvons nous ce week-end des 26-27 Novembre pour retrouver cette ambiance unique du Jazz-Club que l’équipe du Jam Hors Les Murs à le don de créer … Jean-Jacques Elangué : Saxophone Tenor Fred Drai – Piano Sam Favreau (26) – Lilian Bencini (27) – Contrebasse Philippe Jardin (26) – Max Briard (27) – Batterie Le O’ZINC MARSEILLE avec Le Jam Hors les Murs Présentent JAZZ CLUB JAM O’ZINC à l’étage du Restaurant-Brasserie Ouverts pendant les sessions Jazz en Accès-Direct. 182 rue du Rouet 13 008 Marseille. Brasserie restauration à partir de 19h00 Open Jazz Club 20h00 Concerts 21h00 Jams-Sessions en fin de concerts PAF 15 euros reservations par SMS au 06 09 53 40 41

