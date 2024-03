JAM MARSEILLE JAZZ COLLECTIVE Le Mélo Marseille, dimanche 17 mars 2024.

JAM MARSEILLE JAZZ COLLECTIVE ♫JAZZ♫ Dimanche 17 mars, 19h30 Le Mélo

_Chaque semaine le quartet d’ouverture se consacrera a un thème en particulier, (un disque, un(e) artiste, connu(e)s ou moins connu(e)s) qui on marqué de leur empreinte, l’histoire du jazz.

(19h30-22h30) :

_Le déroulement de la JAM se passera de la même manière que d’habitude, il ne faut donc pas y voir une obligation de ne jouer que la musique du thème proposé, mais plutôt une invitation a célébrer ou découvrir cette musique durant l’ouverture, et, si le coeur vous en dit, proposer un morçeau sur le thème proposé.

POUR LES JAMEUR.EUSE.S IL Y AURA A VOTRE DISPOSITION:

▫️Ampli et micro/pied

▫️Piano droit

▫️Ampli guitare

▫️Contrebasse

▫️Batterie

IMPORTANT !

▫️Sachez que ce matériel mis a disposition est le nôtre et que par conséquent il doit être traité avec respect.

▫️Le jazz est une musique riche et codée. Une des volontés du collectif est de lui rendre ses lettres de noblesse en respectant les codes, les autres musicien.ne.s, et en se mettant au service de cette belle musique qui en vaut la chandelle.

Le Mélo 68, cours Julien 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur