Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille Jam Manouche de l’inter L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jam Manouche de l’inter L’intermediaire, 24 novembre 2021, Marseille. Jam Manouche de l’inter

L’intermediaire, le mercredi 24 novembre à 20:30

Mercredi 24 novembre, retrouvons nous à l’intermédiaire pour se rencontrer, jouer et écouter du jazz manouche. Musiciens, danseurs, amateurs de bonne musique, c’est là que ça se passe !Musiciens de tous niveau, venez faire des rencontres musicales surprenantes ! Amenez vos instrument et vos micros (sono avec ingé-son sur place). Demandez Benjamin pour l’organisation. ( et si besoin de grilles à l’avance) Entrée libre

Entrée libre

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille