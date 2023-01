JAM Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe L’INM est heureux de lancer la saison des soirées dédiées aux « Jeunes Artistes de Music-hall » actuellement en formation.

Danse, chant, comédie, visuel…ces soirées à vocation pédagogique sont un espace de liberté et l’occasion pour les apprenants de sortir de leur zone de confort en proposant des petites formes face à un « vrai » public.

Venez les encourager dès le mardi 31 janvier à 20h au Cabaret Le Patis au Mans !

Réservation obligatoire : 02 43 80 38 94 / contact@inm-lemans.fr

contact@inm-lemans.fr +33 2 43 80 38 94 https://www.institut-national-musichall.com/stages

