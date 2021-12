Bègles Larsene Bègles, Gironde Jam Larsene Larsene Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Jam Larsene Larsene, 16 décembre 2021, Bègles. Jam Larsene

Larsene, le jeudi 16 décembre à 20:00

Boeuf musical / jam , ouvert à tous.tes ! Gratuit sur présentation du Pass Sanitaire …

Entrée libre, Gratuit, sur présentation du pass sanitaire

Jam musicale ouverte à tous les musicien.nes, chanteur.ses, rappeur.ses , curieux.ses ! Larsene 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Larsene Adresse 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles Ville Bègles lieuville Larsene Bègles