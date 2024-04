Jam Jazz & Rap Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Récital solo

Avant le début de la 4ème édition du désormais célèbre Mandol’in Marseille Festival en juillet prochain, Vincent Beer-Demander vous invite à partager un moment musical singulier et intimiste dans le merveilleux écrin du Théâtre de l’Œuvre. L’occasion de découvrir quelques-unes des dernières compositions du célèbre soliste. Ce concert est une belle occasion pour Vincent Beer-Demander de faire découvrir quelques-unes de ses dernières compositions, comme la Prière du Grand Chat dédiée à son regretté grand-père Maurice Vuillier, ou Samouraï pièce créée l’an dernier lors de sa tournée japonaise. Mais rassurez-vous, aux côtés de ces nouveautés, il ne manquera pas de jouer les classiques de son répertoire comme Tombeau à R. Calace ou son hommage à Edith Piaf. Il compte bien aussi convoquer à ce récital ses anges gardiens Ennio Morricone et Vladimir Cosma, à travers les musiques composées ou arrangées pour lui, et réserve quelques surprises de musiques inédites.



La Compagnie VBD&Co est une association créée en 2018 dont les activités se centrent autour de la carrière de Vincent Beer-Demander, mandoliniste, compositeur, pédagogue et concertiste international. Son objectif principal et de soutenir le processus de création porté par Vincent Beer-Demander et d’œuvrer au renouveau et à la transmission de la mandoline.



La Compagnie VBD&CO est subventionnée par Le Ministère de la Culture-DRAC PACA, le Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille, et bénéfice des soutiens de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, de la Métropole Aix-Marseille Provence, du label des Cités éducatives et de la Fondation BNP Paris, de la Fondation Geneviève et Fondation Tolkien. Membre de PROFEDIM.



à partir de 8 ans 15 15 EUR.

Début : 2024-05-02 20:30:00

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

