Jam Jazz “Jazz à Django” avec Baptiste Ferrandis et Michaël Gimenez Les Piaules, 21 avril 2022, Paris.

Les Piaules, le jeudi 21 avril à 20:00

Nous avons le plaisir d’accueillir Jeudi 21 Avril, le duo Baptiste Ferrandis et Michaël Gimenez aux guitares. Ces artistes talentueux mettront à l’honneur le “Swing” avec le style Django Jazz Manouche ! Baptiste Ferrandis c’est une dose d’éclectisme, de sensibilité et de technique. Aussi à l’aise dans le Jazz moderne que dans le Jazz swing, ce musicien polymorphe sévit au sein de differents projets Chrones, Six-Ring CIRCUS, Mental Climbers ou groupes Zamakan, Sarab. Avec Baptiste on en a plein les oreilles ! Michael Gimenez s’initie à la musique à travers le reggae, les folksongs et autre world music. C’est en découvrant Django Reihnardt qu’il vire vers le jazz et les musiques improvisées à 18 ans. Après quatres années de formation musicale dans le sud de la france il s’installe à Paris. C’est là, dans cette fourmilière de musiciens qu’il fera des rencontres décisive. On le retrouve dans beaucoup de styles différent : sur la scène “jazz manouche” aux côté des plus grands du style (Rocky Gresset, Angelo Debarre, Adrien Moignard, Gwen Cahue, Rodolphe Raffalli, Sébastien Giniaux, Noé et David Reihnardt, Thomas Dutronc ou encore Mathieu Chedid …). Accrochez-vous car le swing sera au rendez-vous pour la 1ère partie de la soirée, et la deuxième partie ouverte aux musiciens alors ramenez vos instruments ! —————————————— Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. Entrée Gratuite de 20h à 23h ! Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€ Les Piaules Belleville 59 Boulevard de Belleville Paris (M° Belleville ou Couronnes) Baptiste Ferrandis [https://www.instagram.com/_baptistefe00](https://www.instagram.com/_baptistefe00) [https://www.facebook.com/baptiste.ferrandis](https://www.facebook.com/baptiste.ferrandis) Michaël Gimenez [https://www.instagram.com/mika__gimenez/](https://www.instagram.com/mika__gimenez/) [https://www.facebook.com/mikagimeneztrio](https://www.facebook.com/mikagimeneztrio)

Entrée Libre

