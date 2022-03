Jam Jazz au Blackstone Black Stone, 7 mars 2022, Marseille.

Black Stone, le lundi 7 mars à 20:30

JAM JAZZ AU BLACKSTONE Première édition le Lundi 7 Mars 2022 (puis chaque premier lundi du mois) Après le retour tant attendu des concerts debout*, chaque premier lundi du mois, nous proposons à notre amicale clientèle de prendre son instrument et démarrer la semaine sur une bonne Jam Jazz à l’ancienne. *(n’inclut pas les batteurs, qui, par définition, resteront assis, cheh) Ce moment de grâce partagée sera animé par les malicieux comparses Clément serre (gtr), Simon sieger (org) et Max Briard (drm) (remplacé pour la première édition par l’inénarrable Jérémi Martinez). Ces joyeux lurons vous accompagneront jusqu’au bout de la nuit, et réveilleront en toi le tourbillon d’un vent de folie. Que tu sois soliste, guitariste, bassiste, batteur, chanteur, tu es la.e bienvenu.e. Procédure habituelle, un blackline de qualité sera à disposition sur place (batterie, amplis, sono, clavier). Il ne manque plus que toi et ton plus bel instrument. Nous commencerons autour de 21h on t’attend donc en afterwork, en beforework (si tu bosses de nuit), en duringwork (si ton patron est sympa), et même en chomagework (pas d’excuse), afin de faire trembler les murs du Blackstone de tes plus beaux leaks.

Entrée libre

♫JAZZ♫

Black Stone 10 Boulevard Gustave Ganay, 13009 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T20:30:00 2022-03-07T23:59:00