Jam Flamenco – Festival Flamenco Azul ! Marseille 1er Arrondissement, 8 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Jam Flamenco – Festival Flamenco Azul ! La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

2022-04-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-08 La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Flamenco abierto !



Dans le cadre du Festival Flamenco Azul, le Centre Solea s’associe avec La Mesón pour vous proposer une jam flamenca de qualité.



C’est le moment de se lancer ! Chant, musique et danse pour les initiés, élèves, aficionados et curieux. La Mesón devient salon pour les chanteurs, les guitaristes, les danseurs, los palmeros, les percussionnistes… todos los juergueros !



Venez enflammer le tablao et vous immerger en el mundillo flamenco autour d’une sangria et de bon tapas “Mesón”…

