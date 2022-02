JAM FLAMENCO (Festival Azul) La Mesón Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JAM FLAMENCO (Festival Azul) La Mesón, 8 avril 2022, Marseille. JAM FLAMENCO (Festival Azul)

La Mesón, le vendredi 8 avril à 19:00

JAM FLAMENCO (Festival Azul) ▪️ Flamenco abierto ! Dans le cadre du Festival Flamenco Azul, le Centre Solea s’associe avec La Mesón pour vous proposer une jam flamenca de qualité. C’est le moment de se lancer ! Chant, musique et danse pour les initiés, élèves, aficionados et curieux. La Meson devient salon pour les chanteurs, les guitaristes, les danseurs, los palmeros, les percussionnistes… todos los juergueros ! Venez enflammer le tablao et vous immerger en el mundillo flamenco autour d’une sangria et de bon tapas «Meson»… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Résas à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com/evenement/jamflamenco-356html](http://www.lameson.com/evenement/jamflamenco-356html) Tarif : GRATUIT + 3€ (adhésion annuelle La Meson avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

GRATUIT + 3€ (adhésion annuelle La Meson avec un verre offert)

♫♫♫ La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T22:30:00

