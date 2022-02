Jam du dimanche La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jam du dimanche La caverne Jazz, 6 mars 2022, Marseille. Jam du dimanche

La caverne Jazz, le dimanche 6 mars à 15:00

Alexis Tcholakian trio. Alexis accompagné de ses amis Philippe Jardin et Lilian Bencini lancera cette nouvelle édition. Amis musiciens vous êtes les bienvenus pour ce rdv mensuel (tous les 1er dimanche) ! RÉSERVATIONS SMS 07 54 23 05 43 ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T19:00:00

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

Lieu La caverne Jazz
Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille
Ville Marseille

