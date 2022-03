“Jam du Blum” Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

“Jam du Blum” Blum, 6 mars 2022, Marseille. “Jam du Blum”

Blum, le dimanche 6 mars à 16:00

Chaque premier dimanche du mois, le haut de la Canebière vibre en musique avec ce rendez-vous proposé dans un écrin cosy et détendu, accompagné d’un thé chaud réconfortant ou une bière fraiche désaltérante suivant l’humeur sur scène détendue ou plus dansant. La scène du Blum en mode JAM SESSION avec la possibilité pour vous musiciens de venir vous exprimer avec vos comparses ou des inconnus. Pour cette première le duo BAKELITE avec Patrick Ferné à la contrebasse et Karim Tobbi au chant guitare gérera la scène ouverte afin que chacun puisse trouver une place sur cette session dominicale.

Entrée libre

♫♫♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T16:00:00 2022-03-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

“Jam du Blum” Blum 2022-03-06 was last modified: by “Jam du Blum” Blum Blum 6 mars 2022 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône