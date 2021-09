Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne JAM de rentrée de l’EDIM La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

La Mine Ressourcerie, le jeudi 16 septembre à 19:00

JAM de rentrée de l’EDIM ———————— ### Jeudi 16 septembre de 19h à 22h Venez renouer avec la Mine et l’EDIM pour une soirée de rentrée festive ! Tous les élèves adultes amateurs et leurs professeurs seront présents ! toutes les infos sur notre tiers-lieu : ressourcerie-la-mine.com

Gratuit sur présentation du pass sanitaire

Proposé par la Mine-ressourcerie / tiers-lieu / bar associatif / insertion La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-09-16T19:00:00 2021-09-16T22:00:00

