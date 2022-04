JAM BLUES/ROCK AVEC ROUTE 70 Club 27, 24 avril 2022, Marseille.

JAM BLUES/ROCK AVEC ROUTE 70

Club 27, le dimanche 24 avril à 19:30

ROUTE 70 est un groupe de reprises Blues/Rock/Pop qui retrace l’élan musical des années charnières allant des années 60 aux années 70. Cette période très créative se caractérise par une évolution et la naissance de nouveaux styles. La formation est un trio composé de musiciens bien connus dans la région marseillaise. A la basse et au chant, on trouve Jean Gomez qui possède une voix remarquable pour chanter le Blues ou le Rythm’n’Blues. A la guitare et au chant, il y a Alain Chiarazzo imprégné du style des guitaristes Blues/Rock comme Eric Clapton ou Jimi Hendrix. Et enfin, à la batterie et aux choeurs, on trouve Pierre Bedouk qui lui aussi a fait partie de nombreuses formations. Venez nombreux ! PAF : 5 € Exposition de photos : Eleonore Bizeul Petite restauration : Cafi Shop

5€

♫♫♫

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



