JAM – Atelier et jam orientale Péniche Anako Paris Catégorie d’évènement: Paris

JAM – Atelier et jam orientale Péniche Anako, 20 février 2022, Paris. JAM – Atelier et jam orientale

Péniche Anako, le dimanche 20 février à 16:00

**Programme de la JAM ORIENTALE ANAKO :** 16H00 – 17H30 : ATELIER JAM ORIENTALE avec Stefanos Floras 18H15 – 19H00 : CONCERT [ouvert au public] Interprète de Rebetiko dit « de Smyrne », répertoire de l’entre-deux guerres en Grèce et des réfugiés de la catastrophe d’Asie Mineure-, Stefanos Floras nous livrera quelques chansons de ce répertoire au Oud et au chant. Les thèmes abordés sont autant la douleur de l’exil et l’aprêté du quotidien que la passion amoureuse 19H15 – 23H00 : JAM ORIENTALE ! [ouvert au public] Tou·te·s musicien·ne·s bienvenu·e·s. Bar et petite restauration sur place

Entrée libre

Musicien·ne·s passionné·e·s par les musiques orientales et le partage, la jam de la Péniche Anako est faite pour vous ! Péniche Anako 34 quai de Loire Paris Quartier de la Villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Péniche Anako Adresse 34 quai de Loire Ville Paris lieuville Péniche Anako Paris

Péniche Anako Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

JAM – Atelier et jam orientale Péniche Anako 2022-02-20 was last modified: by JAM – Atelier et jam orientale Péniche Anako Péniche Anako 20 février 2022 Paris Péniche Anako Paris

Paris