Jam acoustique à l’association EGREGOR Les Vallades,Saint Christophe 16420 Saint-Christophe Catégories d’évènement: Charente

Saint-Christophe

Jam acoustique à l’association EGREGOR Les Vallades,Saint Christophe 16420, 12 février 2022, Saint-Christophe. Jam acoustique à l’association EGREGOR

Les Vallades, Saint Christophe 16420, le samedi 12 février à 20:00

Nous avons sur place : – Guitares et basse acoustiques. – Percussions. – Intruments Orientaux (Saz, Tambour turque). Tout styles de jeu (Blues, Jazz, Rock, Reggae, Musique éthnique et autres).

pour qui veut, entrée libre

L’association Egregor vous invite à une rencontre autour du son, entre musiciens et non-musiciens. N’hésitez pas à amener vos instruments, nous sommes ouverts à toutes inspirations ! Les Vallades,Saint Christophe 16420 Les Vallades, Saint Christophe 16420 Saint-Christophe Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:00:00 2022-02-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Saint-Christophe Autres Lieu Les Vallades,Saint Christophe 16420 Adresse Les Vallades, Saint Christophe 16420 Ville Saint-Christophe lieuville Les Vallades,Saint Christophe 16420 Saint-Christophe Departement Charente

Les Vallades,Saint Christophe 16420 Saint-Christophe Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe/

Jam acoustique à l’association EGREGOR Les Vallades,Saint Christophe 16420 2022-02-12 was last modified: by Jam acoustique à l’association EGREGOR Les Vallades,Saint Christophe 16420 Les Vallades,Saint Christophe 16420 12 février 2022 Les Vallades Saint Christophe 16420 Saint-Christophe Saint-Christophe

Saint-Christophe Charente