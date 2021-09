Paris MPAA/La Canopée - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs île de France, Paris JAM À PANAME MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 7 septembre 2021 au 15 février 2022 :
mardi de 19h à 22h

mardi de 19h à 22h

gratuit

MUSIQUE · JAM SESSION · DÈS 16 ANS L’association Sons de Paname et la MPAA proposent aux instrumentistes amateur·rice·s de se retrouver pour jouer un répertoire issu de la chanson parisienne dans ses multiples nuances et traditions. Tous les niveaux et instruments sont les bienvenus. Enjoy ! INTERVENANT : FRÉDÉRIC BLETTERY · PARTENAIRES : SONS DE PANAME Animations -> Atelier / Cours MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée Paris 75001

4 : Les Halles (68m) 4 : Étienne Marcel (216m)

Contact :MPAA 0185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/

