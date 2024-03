JAM A LOUVIERS Moulin de Louviers Louviers, jeudi 21 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-21 20:30

Fin : 2024-03-21 23:30

Immergé dans le monde de la musique depuis sa naissance, elle a grandi au son des concerts et des répétitions de son père musicien (Tony Scott clarinettiste de jazz américain). Son propre parcours musical l’a amené à étudier la musique et le chant pendant de nombreuses années (ateliers, école IACP de Paris, formation classique privée et passage au Berklee College of Music). Elle continue de trouver du réconfort dans les vibrations de la musique, l’expression vocale et le travail respiratoire. C’est avec joie que Monica Shaka continue sur cette voie en mêlant expérience vocale accumulée au pranayama et au chant de mantra pour construire un pont entre ces deux mondes.

Monika SHAKA (voix)

Carles GR (guitare)

Nicola SABATO (contrebasse)

Valentin MARTEL (batterie)

Moulin de Louviers Louviers Louviers 27400 Eure