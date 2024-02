JAM A LOUVIERS invite MELISSA LESNIE Moulin de Louviers Louviers, jeudi 16 mai 2024.

JAM A LOUVIERS invite MELISSA LESNIE Moulin de Louviers Louviers Jeudi 16 mai, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-16 20:30

Fin : 2024-05-16 23:00

Jam à Louviers invite Mélissa LESNIE. Toi, ton saxo, ta guitare, ta contrebasse ou clavier… peu importe! … même ta voix! Jam Session assurée! Jeudi 16 mai, 20h30 1

https://billetterie-louviers.mapado.com/

❤ MELISSA LESNIE

Née en Australie et amoureuse de la Ville Lumière, la chanteuse Mélissa Lesnie a fait ses études en Musicologie au Conservatoire de Sydney avant de s’installer en France en 2013.

Elle se produit dans les clubs de jazz parisiens les plus renommés, notamment le Bal Blomet, le 38 Riv, le Petit Journal, le dancing de la Coupole, ainsi qu’à la Bellevilloise…

En 2020 Mélissa a signé son premier album, en duo avec Jean-Baptiste Franc, champion mondial du piano stride. Elle a enregistré un album live avec les guitaristes Duved Dunayevsky, Nick Sansone et Jan de Jong. La chanteuse collabore étroitement avec JC Hopkins, compositeur et producteur new-yorkais qui a travaillé notamment avec Norah Jones.

Sa voix rayonne dans les chansons de Cole Porter, de Gershwin et dans tout le répertoire du Great American Songbook. Mélissa incarne les cris du cœur du blues de Billie Holiday autant que la joie de vivre d’Ella Fitzgerald.

Melissa LESNIE (voix)

Carles GR (guitare)

Nicola SABATO (contrebasse)

A confirmer (batteur)

Moulin de Louviers Louviers Louviers 27400 Eure