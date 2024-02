JAM à BOLBEC invite LANA GRAY MJC de Bolbec Bolbec, vendredi 1 mars 2024.

L’artiste chante souvent en brésilien, en français et même en wolof choisissant chaque langue comme une réminiscence sensible des cultures multiples qui irriguent sa musique. Jam Session Assurée! Vendredi 1 mars, 20h30 1

❤ LANA GRAY

Lana étudie le chant jazz, l’improvisation et la composition à la Bill Evans Piano Academy. Le temps de l’apprentissage enfin révolu, elle multiplie les collaborations avec des musiciens renommés, chaque univers musical est un nouveau territoire à explorer – et se décide à écrire ses premières compostions dont « The Colors Of My Soul » qui entrainera l’enregistrement de son deuxième CD aux accents swing latin. Avec « No One’s To Blame », Lana a souhaité une ambiance plutôt swing rappelant les big bands, sauf pour un titre latin « The Banyan Tree », une des ses 6 compositions originales co-écrites avec Alain Mathon. Si Lana chante uniquement en anglais sur ce nouvel opus, l’artiste chante souvent aussi en brésilien, en français et même parfois en wolof choisissant chaque langue comme une réminiscence sensible des cultures multiples qui irriguent sa musique.

Beaucoup sèment de petits cailloux afin de retrouver leur chemin, Lana Gray a balisé le sien de notes qui, après un long périple, l’ont ramenée chez elle, là où elle chante : la scène.

LANA GRAY : Voix

SIDNEY RODRIGUES : Guitare

CARLES GR : Guitare

JAMES TREASURE : Contrebasse

MJC de Bolbec 126 Rte de Mirville, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime