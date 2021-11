Paris Eglise Saint-Denys-du Saint-Sacrement Paris JAM 2021 : le Retour ! Les Journées d’Amitié du Marais – brocante vide-greniers après deux ans d’absence Eglise Saint-Denys-du Saint-Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre à Eglise Saint-Denys-du Saint-Sacrement

[[http://jam.wifeo.com/](http://jam.wifeo.com/)](http://jam.wifeo.com/) Depuis 1947 chaque année en novembre se tiennent ces journées d’amitié, la grande brocante – vide-grenier du Marais dans l’église et les salles de Saint-Denys-du-Saint-Sacrement. Seul le terrible attentat du Bataclan voisin, le 13 novembre 2015, nous avait conduit à annuler la manifestation…mais depuis deux ans, de confinement en confinement, avec ce fichu Covid, nous avons été privés de “JAM”. C’est donc le grand retour avec des réserves pleines qui seront proposées à nos nombreux visiteurs ! Vêtements, brocante, livres, cadeaux de Noël, jouets, électronique, musique, gastronomie française et portugaise, crêpes… une vingtaine de stands tous aussi accueillants vous attendent. A très bientôt.

Exposants : complet // Visiteurs : entrée libre

Après 2 ans d’absence 3 jours de folie ! Brocante, marché de noël, bouquins neufs et occasion, cd, dvd, informatique, vins fins, jouets, vêtements, restauration sur place et à emporter… Eglise Saint-Denys-du Saint-Sacrement 68 rue de Turenne Paris Quartier des Archives

