Jalousie en 3 mails Bizanos, 2 avril 2022, Bizanos.

Jalousie en 3 mails Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos

2022-04-02 – 2022-04-02 Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos

EUR 16 16 Helen, Yana et Iris habitent 3 étages différents d’une même tour. Elles ne se connaissent pas. Le mari d’Helen, abandonne sa femme pour Yana qu’il séduit… Puis quitte Yana pour vivre avec Iris… Les péripéties de l’époux volage déclenchent un échange de mails cinglant entre les trois femmes. Trois femmes, manipulatrices, cruelles et séductrices, tout autant que victimes, piégées à leur propre jeu. Trois femmes de générations différentes, trois façons de réagir pour une même situation, ou peut-être est-ce la même femme, à trois âges de la vie ? Un texte cruellement drôle, sensible et subtil. 1H10

La comédie d’Esther Vilar sonne juste avec une très bonne interprétation des 3 comédiennes. … Il est question de jalousie, de combat, de manipulation mais aussi d’une formidable envie d’exister. » (l ‘Echo du mardi).

+33 5 59 27 27 08

Compagnie Bizane

