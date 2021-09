Jalognes Moulin de Pesselières -C'est si bon Cher, Jalognes Découverte de la meule du Moulin de Pesselières 7 route des Margots, Pesselieres,18300 Jalognes Moulin de Pesselières -C’est si bon Jalognes Catégories d’évènement: Cher

Découverte de la meule du Moulin de Pesselières

18 et 19 septembre
Entrée libre
moulin.pesselieres@gmail.com, 02 48 72 90 12

Découverte de la meule de pierre du moulin à huile installée en son écrin de verdure au 7 route des Margots à Pesselières, 18300

Le Bar à huiles du Moulin de Pesselières sera ouvert pour une découverte-dégustation d'huiles artisanales d'exception!

Moulin de Pesselières -C'est si bon
7 route des Margots, Pesselières,18300 Jalognes, Cher

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

