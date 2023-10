Le Tacot Jalognes, 18 novembre 2023, Jalognes.

Jalognes,Cher

Conférence Le Tacot, une ligne ferroviaire à voie étroite d’Argent sur Sauldre à La Guerche sur L’Aubois de 1907 à 1948 en passant par Jalognes, Pesselières.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire



Conference Le Tacot, a narrow-gauge railroad line from Argent sur Sauldre to La Guerche sur L’Aubois from 1907 to 1948, passing through Jalognes, Pesselières and other towns

Conferencia Le Tacot, línea de ferrocarril de vía estrecha de Argent sur Sauldre a La Guerche sur L’Aubois de 1907 a 1948, pasando por Jalognes, Pesselières y otras ciudades

Vortrag Le Tacot, eine Schmalspurbahnstrecke von Argent sur Sauldre nach La Guerche sur L’Aubois von 1907 bis 1948 über Jalognes, Pesselières

