première édition du KIDFEST Jalognes, 7 octobre 2023, Jalognes.

Jalognes,Cher

Es-tu déjà tombé sous le charme du métal ou as-tu toujours rêvé de plonger dans cet univers envoûtant ? Quoi qu’il en soit, prépare-toi à vivre une expérience musicale inoubliable lors de la toute première édition du KIDFEST !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire



Have you already fallen under the spell of metal, or have you always dreamed of plunging into this spellbinding universe? Whatever the case, get ready for an unforgettable musical experience at the very first edition of KIDFEST!

¿Has caído ya bajo el hechizo del metal o siempre has soñado con sumergirte en este universo hechizante? En cualquier caso, prepárate para vivir una experiencia musical inolvidable en la primera edición del KIDFEST

Bist du schon einmal in den Bann des Metal gezogen worden oder hast du schon immer davon geträumt, in diese fesselnde Welt einzutauchen? Wie auch immer, mach dich bereit für ein unvergessliches Musikerlebnis auf dem allerersten KIDFEST!

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois