Vide Grenier Jalognes, samedi 10 février 2024.

Vide Grenier Jalognes Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Les élèves de 3ème se lancent dans une initiative enthousiasmante en organisant un vide-grenier afin de récolter des fonds pour financer leur voyage éducatif en Espagne. Cet événement promet une ambiance conviviale et animée, où chacun pourra dénicher des trésors cachés parmi une variété d’objets.

La buvette et la restauration sur place ajoutent une touche chaleureuse à l’événement, offrant aux visiteurs l’opportunité de se détendre, de discuter et de savourer des mets délicieux tout en contribuant à la réussite de cette entreprise. En soutenant cette initiative, non seulement les participants auront la chance de dénicher des trouvailles uniques, mais ils contribueront également à aider les élèves à réaliser leur projet éducatif, créant ainsi une communauté solidaire et impliquée

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire



L’événement Vide Grenier Jalognes a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois