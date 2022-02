Jalles, marais et forteresses médiévales Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Blanquefort, le vendredi 27 mai à 14:00

Au Moyen Âge, entre le XIe et le XVe siècle, la puissante cité médiévale de Bordeaux, en plus de ses propres remparts, était entourée d’un ensemble de forteresses qui protégeaient ses abords et contrôlaient les principales routes qui y menaient. Certains de ces châteaux sont restés très célèbres comme l’imprenable forteresse de Blanquefort mais aussi tout un ensemble de modestes « maisons fortes » établies sur les bords de Jalle. Plusieurs sites seront à visiter, à commencer par le château de Blanquefort, bâti sur une ancienne île au plein milieu des marais de la Jalle. Les amateurs de chevaliers et de châteaux forts devraient être surpris par la qualité de ce patrimoine médiéval aux portes de notre ville…

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T17:00:00

