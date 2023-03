Visites des exploitations Les légumes de Jalle Pont et Le miel de Mon Petit Rucher Jalle Pont 118, 33185 Le Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Visites des exploitations Les légumes de Jalle Pont et Le miel de Mon Petit Rucher Mercredi 5 avril, 09h00 Jalle Pont 118, 33185 Le Haillan Mercredi 5 avril de 9h à 12h : visites des exploitations Les légumes de Jalle Pont (maraîchage) et Le miel de Mon Petit Rucher (apiculture)

Dès 8 ans

Association accompagnatrice : Monde de Sens

Proposé par Bordeaux Métropole

Inscription obligatoire : 06 78 31 04 45 | mp@mondedesens.fr

