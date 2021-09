Jaleyrac le bourg 15200 jaleyrac Cantal, Jaleyrac Jaleyrac dévoile son patrimoine le bourg 15200 jaleyrac Jaleyrac Catégories d’évènement: Cantal

Jaleyrac

le bourg 15200 jaleyrac, le dimanche 19 septembre à 09:00

L’église romane saint-Martin, la Maison d’Anjalhac et ses rares vestiges du Moyen-Âge (cheminée, pavage…). Du pain cuit au four banal le matin même sera en vente dès 9h et un espace buvette mettra à votre disposition boissons et pâtisseries toute la journée.

Entrée libre

L'association Jaleyrac Patrimoine et la mairie vous ouvrent les portes de son patrimoine exceptionnel.

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

