JAKUB JOZEF ORLINSKIHEROE !Jakub Józef Orliñski Contre-ténorIl Giardino d'AmoreStefan Plewniak Direction Comment affoler le public et la critique musicale à trente ans ? En devenant en deux saisons une star lyrique grâce à une voix de contre-ténor et à un physique de danseur de breakdance ! Voici sans doute l'une des plus rapide et étonnante renommée dans la musique classique, mettant en valeur le répertoire baroque. Pour ce nouveau programme, Jakub Józef Orliñski a choisi de travailler avec ses compatriotes polonais de l'ensemble Il Giardino d'Amore dirigé du violon par Stefan Plewniak. Et le programme est un florilège d'œuvres de deux maîtres du XVIIIème siècle : l'Italien Vivaldi, et l'Allemand Haendel.De Haendel, voici des airs extraits des opéras de sa maturité qui enflammèrent Londres grâce aux voix des plus célèbres castrats italiens : Tamerlano (1724, Andrea Paccini), Tolomeo (1728, Senesino)… De Vivaldi, voici des pièces orchestrales pour entrecouper les arias d'Haendel, extraites de ses célèbres concertos pour violon que l'Europe entière admirait du vivant même du compositeur. Mais de Vivaldi, Orliñski interprète aussi des airs de son opéra Il Giustino : il fut créé pour le Carnaval de Rome en 1724, mais (puisque les femmes ne pouvaient chanter à Rome) uniquement avec des interprètes masculins, dont sept castrats ! (Haendel repris d'ailleurs le même livret pour son propre Giustino, créé à Londres en 1737, avec le castrat Gizziello dans le rôle-titre).Nul doute que dans ce déploiement de virtuosité et de sensibilité, qui étaient les deux qualités d'exception des castrats, qu'Orliñski ne soit au firmament ! PROGRAMME Antonio Vivaldi (1678–1741)L'Olimpiade : Sinfonia, AllegroGeorg Friedrich Haendel (1685 – 1759)Tamerlano : Aria, "A dispetto d'un volto ingrato"Antonio VivaldiViolin concerto : RV 273, AllegroGeorg Friedrich HaendelArsace : Aria, "Furibondo spira il vento"Antonio VivaldiViolin concerto : RV 273, LargoIl Giustino : Aria, "Vedro con mio diletto"Violin concerto : RV 242, Allegro, "Per Pisendel"Longe mala, umbrae, terrore : AriaEntracteAntonio VivaldiViolin concerto : RV 208, "Il grosso mogul", Allegro & Grave RecitativoGeorg Friedrich HaendelTolomeo : Aria, "Stille amare"Antonio VivaldiIl Farnace : Sinfonia, AndanteIl Giustino : Aria, "Sento in seno"Il Giustino : Sinfonia, AllegroIl Tigrane : Aria, "Fara la mia spada"Violin concerto : RV 208, "Il grosso mogul", AllegroGeorg Friedrich HaendelRodelinda : Aria, "Dove sei amato bene"Durée : 2h entracte inclusCatégorie Prestige : de très bonnes places ainsi qu'une coupe de Champagne et le programme offerts.

OPERA ROYAL VERSAILLES

Comment affoler le public et la critique musicale à trente ans ? En devenant en deux saisons une star lyrique grâce à une voix de contre-ténor et à un physique de danseur de breakdance ! Voici sans doute l’une des plus rapide et étonnante renommée dans la musique classique, mettant en valeur le répertoire baroque. Pour ce nouveau programme, Jakub Józef Orliñski a choisi de travailler avec ses compatriotes polonais de l’ensemble Il Giardino d’Amore dirigé du violon par Stefan Plewniak. Et le programme est un florilège d’œuvres de deux maîtres du XVIIIème siècle : l’Italien Vivaldi, et l’Allemand Haendel.

De Haendel, voici des airs extraits des opéras de sa maturité qui enflammèrent Londres grâce aux voix des plus célèbres castrats italiens : Tamerlano (1724, Andrea Paccini), Tolomeo (1728, Senesino)… De Vivaldi, voici des pièces orchestrales pour entrecouper les arias d’Haendel, extraites de ses célèbres concertos pour violon que l’Europe entière admirait du vivant même du compositeur. Mais de Vivaldi, Orliñski interprète aussi des airs de son opéra Il Giustino : il fut créé pour le Carnaval de Rome en 1724, mais (puisque les femmes ne pouvaient chanter à Rome) uniquement avec des interprètes masculins, dont sept castrats ! (Haendel repris d’ailleurs le même livret pour son propre Giustino, créé à Londres en 1737, avec le castrat Gizziello dans le rôle-titre).

Nul doute que dans ce déploiement de virtuosité et de sensibilité, qui étaient les deux qualités d’exception des castrats, qu’Orliñski ne soit au firmament !

PROGRAMME

Antonio Vivaldi (1678–1741)

L’Olimpiade : Sinfonia, Allegro

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759)

Tamerlano : Aria, “A dispetto d’un volto ingrato”

Antonio Vivaldi

Violin concerto : RV 273, Allegro

Georg Friedrich Haendel

Arsace : Aria, “Furibondo spira il vento”

Antonio Vivaldi

Violin concerto : RV 273, Largo

Il Giustino : Aria, “Vedro con mio diletto”

Violin concerto : RV 242, Allegro, “Per Pisendel”

Longe mala, umbrae, terrore : Aria

Entracte



Antonio Vivaldi

Violin concerto : RV 208, “Il grosso mogul”, Allegro & Grave Recitativo

Georg Friedrich Haendel

Tolomeo : Aria, “Stille amare”

Antonio Vivaldi

Il Farnace : Sinfonia, Andante

Il Giustino : Aria, “Sento in seno”

Il Giustino : Sinfonia, Allegro

Il Tigrane : Aria, “Fara la mia spada”

Violin concerto : RV 208, “Il grosso mogul”, Allegro

Georg Friedrich Haendel

Rodelinda : Aria, “Dove sei amato bene”

Durée : 2h entracte inclus



Catégorie Prestige : de très bonnes places ainsi qu’une coupe de Champagne et le programme offerts.

