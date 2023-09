Atelier : « Initiation à la langue basque » Jakinola – maison des langues Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Atelier : « Initiation à la langue basque » Samedi 16 septembre, 18h00 Jakinola – maison des langues Gratuit. Sur inscription. À partir de 10 ans.

En famille ou entre amis, venez explorer la langue basque lors d’un moment convivial proposé par Jakinola, maison des langues. Cet atelier ludique vous fait entrer avec plaisir dans la langue et se conclut comme il se doit… par un apéro.

Cet événement est roposé par Jakinola, maison des langues en partenariat avec la ville de Bayonne.

« EUSKARA TAILERRA

Familian edo lagunartean, zatozte euskara ikastera,Jakinola Hizkuntza Etxeak proposatzen duen momentuatsegin honekin. Tailer ludiko honek atseginez sartzenzaitu hizkuntzara, eta behar den bezala amaitzen da…aperitibo batekin. »

Jakinola – maison des langues 12 rue Maubec, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 46 58 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://labur.eus/6U5xW »}] La maison des langues JAKINOLA est un centre de formation linguistique à Bayonne créé et géré par des professionnels de l’enseignement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

©Jakinola