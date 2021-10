JAKE SHERMAN Le Baiser Salé, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 19h30 à 20h45

payant

“Des harmonies chaudes aux rythmes décontractés… un retour romantique à l’apogée des groupes vocaux R&B américains.”

Né à Boston, Jake Sherman a appris le piano classique en écoutant son père jouer du Bach tous les matins. S’il n’avait pas découvert par hasard la musique des parodies de Weird Al Yankovic à 11 ans, il aurait probablement suivi le parcours de son père ou serait devenu un puriste de jazz. Mais Weird Al a tout changé.Après des études à Berklee, il est devenu clair que Jake a trouvé sa propre voie, combinant sa passion pour les chansons et son talent de pianiste et organiste. Il est désormais très régulièrement sollicité en tournée et en studio par les plus grands, de Meshell Ndegeocello à Bilal en passant par Andrew Bird et Nick Hakim. Jake a également travaillé avec Chance the Rapper sur sa chanson couronnée d’un Grammy, ’No Problem”. Plus récemment, Jake est retourné à ses premières amours de songwriting avec son plus récent album, Jake Sherman Gets Sexy, une ode aux relations modernes. A propos de Gets sexy : “Des harmonies chaudes aux rythmes décontractés… un retour romantique à l’apogée des groupes vocaux R&B américains.” – Le magazine Deli.

Concerts -> Soul / Funk

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20211113 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.twitter.com/lebaisersale

Concerts -> Soul / Funk Musique

Date complète :

2021-11-13T19:30:00+01:00_2021-11-13T20:45:00+01:00

Conor Nickerson